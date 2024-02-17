Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Церемонии приведения к присяге новобранцев пройдут в закрытом формате - минобороны Азербайджана

Общество Материалы 17 февраля 2024 15:31 (UTC +04:00)
Церемонии приведения к присяге новобранцев пройдут в закрытом формате - минобороны Азербайджана

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Церемонии приведения к присяге новобранцев пройдут завтра, 18 февраля, в учебных частях и подразделениях в закрытом формате в целях охраны здоровья личного состава.

Как сообщает в субботу Trend, информацию об этом распространило министерство обороны Азербайджана.

Было отмечено, что участие родителей, а также представителей общественности и СМИ в церемониях приведения к присяге будет ограничено.

"Учитывая вышесказанное, просим граждан с пониманием отнестись к этому решению", - говорится в сообщении ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости