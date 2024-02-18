Азербайджанские спортсменки, завоевавшие медали на чемпионате Европы по борьбе, вернулись на родину

БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана среди женщин-борцов, завоевавшая 2 золотые и 1 бронзовую медали на чемпионате Европы, проходившем в столице Румынии Бухаресте, вернулась на родину.

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев членов команды, занявшей 4-е место в общекомандном зачете с 83 очками, встретили представители Министерства молодежи и спорта, Федерации борьбы Азербайджана, тренеры и спортсмены.

Отметим, что сборная Азербайджана, уступившая в соревновании только командам Украины (147), Турции (142) и Румынии (101), добилась лучшего результата за последние 8 лет по количеству медалей высокой пробы, лучшего результата за последние 6 лет по очкам и лучшего результата за последние 5 лет в командном зачете.

На первенстве континента национальная сборная была представлена лишь в пяти весовых категориях из десяти. Мария Стадник (50 килограммов) и Алена Колесник (59 килограммов) завоевали золотые медали, а Элис Манолова (65 килограммов) - бронзовую медаль.