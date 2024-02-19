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Представлены пять новых изданий, переведенных на азербайджанский язык при посредничестве bp

Общество Материалы 19 февраля 2024 14:59 (UTC +04:00)
Представлены пять новых изданий, переведенных на азербайджанский язык при посредничестве bp

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Лада Евграшина
Лада Евграшина
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БАКУ /Trend/ - Сегодня в Национальной библиотеке имени М.Ф.Ахундова общественности были представлены пять новых изданий международных учебников престижных мировых вузов, которые при посредничестве bp были переведены и изданы в Азербайджане на азербайджанском языке, сообщает Trend в понедельник с данного мероприятия.

Это часть крупного образовательного проекта bp, направленного на предоставление местным университетам доступа к ведущим международным образовательным ресурсам, знаниям и опыту.

В настоящее время реализуется проект по переводу еще пяти учебников, которые планируется выпустить в следующем году.

Бахтияр Асланбейли, вице-президент bp по Каспийскому региону, выступая на мероприятии, сказал: «Пять изданий, которые мы представили сегодня, являются ценным дополнением к списку из 19 передовых международных учебников, которые мы до сих пор привезли в Азербайджан (перевели и издали). Эти книги были тщательно отобраны и рекомендованы профессорами и преподавателями местных университетов. С этой точки зрения мы считаем, что все эти книги действительно нужны и входят в число самых востребованных учебников в Азербайджане. Учитывая, что эти учебники выпускаются самыми престижными издательствами мира, специализирующимися на высшем образовании, предоставление нашим университетам прямого доступа к этим книгам является большой поддержкой для преподавателей и студентов. Мы постараемся продолжить эту поддержку».

Отметим, что к данным учебникам относятся:

Маркетинговая стратегия: на основе основных принципов и анализа данных (авторы: Робер Палматье, Шрихари Шридар), издательство «Ред Глобус Пресс», 2021, 2-е издание;

Цифровой маркетинг. Стратегия, реализация и практика (авторы: Дэйв Чаффи, Фиона Эллис-Чедвик),
издательство "Пирсон", 2019, 7-е издание;

Экономическая политика. Теория и практика (авторы: А. Бенасси-Куэр, Б. Коре, П. Джейк, Ж. Пизани-Ферре),
издательство "Oxford University Press", 2019, 15-е издание;

Принципы информационной безопасности (авторы: Майкл Э. Уитмен, Герберт К. Мэтторд),
издательство "Cengage Learning", 2021 г., 7-е издание;

Следующий. Краткая история будущего (Автор: Ави Йориш), издательство "Гефен", 2022 г.

Эти книги являются подарком bp местным университетам, библиотекам и профильным научным и образовательным учреждениям.

Общая стоимость проекта по изданию учебников составляет более 2,14 млн манатов (1,26 млн долларов США). В эту сумму включены расходы на издание 29 книг, а именно 19 изданных на данный момент, пяти новых учебников и еще пяти учебников, которые будут представлены в следующем году.

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