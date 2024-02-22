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Дети шехидов посетили Центр подготовки пилотов (ФОТО)

Общество Материалы 22 февраля 2024 12:03 (UTC +04:00)
Дети шехидов посетили Центр подготовки пилотов (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Для детей и членов семей шехидов 44-дневной Отечественной войны была проведена экскурсия в Центре подготовки пилотов, действующем при Национальной Академии Авиации, передает в четверг Trend со ссылкой на ЗАО Azerbaijan Airlines.

В рамках мероприятия, в которой приняли участие 20 детей шехидов, гости ознакомились с процессом подготовки пилотов AZAL к полетам.

Экскурсия была проведена Национальным авиаперевозчиком Азербайджана AZAL совместно с Агентством социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения. Целью встречи было эффективно организовать досуг детей и членов семей шехидов и интегрировать их в общество.

В ходе экскурсии детям и членам семей наших героев, погибших во Второй Карабахской войне, была предоставлена подробная информация о возможностях Центра подготовки пилотов. Участники ознакомились с процессом работы пилотажных тренажеров, наблюдали за тренировкой пилотов AZAL на них и сами испробовали, как проходят полеты на самолете.

Центр подготовки пилотов функционирует с 2010 года. В его состав входят отделения теоретического и практического обучения. В Центре действуют тренажеры для таких воздушных судов, как Airbus A319/320, Boeing 757/767, ATR-42/72, Embraer 190, Cessna 172S, а также вертолетов Ми-8АМТ.

Для ознакомления с видеороликом о мероприятии перейдите по ссылке: https://youtu.be/1J4XQFaEr_4

Дети шехидов посетили Центр подготовки пилотов (ФОТО)
Дети шехидов посетили Центр подготовки пилотов (ФОТО)
Дети шехидов посетили Центр подготовки пилотов (ФОТО)
Дети шехидов посетили Центр подготовки пилотов (ФОТО)
Дети шехидов посетили Центр подготовки пилотов (ФОТО)
Дети шехидов посетили Центр подготовки пилотов (ФОТО)
Дети шехидов посетили Центр подготовки пилотов (ФОТО)
Дети шехидов посетили Центр подготовки пилотов (ФОТО)
Дети шехидов посетили Центр подготовки пилотов (ФОТО)
Дети шехидов посетили Центр подготовки пилотов (ФОТО)
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