"Карабах" встретится с "Байером" в 1/8 финала Лиги Европы (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - 23 февраля в Дублине прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает в пятницу Trend, соперником ФК "Карабах" (Агдам), впервые в истории азербайджанского футбола прошедшего в данный этап, стал немецкий клуб "Байер" (Леверкузен).

Первый матч "Карабах" проведет на своем поле.

Отметим, что первые матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 7 марта, а ответные - 14 марта.

Напомним, что "Байер" ранее встречался с "Карабахом" на групповом этапе Лиги Европы и вышел в 1/8 финала в статусе лидера группы. "Карабах" же, заняв 2-е место в группе, прошел в плей-офф.

Помимо этого, также стали известны остальные пары 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

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