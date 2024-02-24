На освобожденных территориях Азербайджана обнаружено уже 13 массовых захоронений - Госкомиссия

БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана на сегодняшний день обнаружено уже 13 массовых захоронений.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Эльдар Самедов на презентации художественно-документального фильма "13", рассказывающего о невыясненных до сих пор судьбах лиц, пропавших без вести во время Ходжалинской резни.

Он упомянул, что после освобождения азербайджанских земель от оккупации в Государственную комиссию поступают новые обращения касательно числящихся пропавшими без вести лиц.

"Число пропавших без вести во время Ходжалинского геноцида составляет 196 человек. На освобожденных от оккупации территориях 23 февраля было обнаружено 13-е по счету массовое захоронение. Мы продолжим работу до тех пор, пока не выясним о судьбе всех наших граждан, пропавших без вести", - добавил Э.Самедов.

Отметим, что 21 февраля в Ходжалинскую районную прокуратуру поступила информация о массовом захоронении, обнаруженном во время земляных работ, проводимых в центральной части (вблизи бывшей ковровой фабрики) освобожденного от оккупации города Ходжалы.

В результате проведенных до настоящего времени процессуальных действий было установлено, что обнаруженные там человеческие останки принадлежат как минимум четырем лицам (в том числе, предположительно, одному ребенку примерно 4-5 лет), что их подвергали пыткам, связав веревками, и они были захоронены больше 25 лет назад.

В настоящее время продолжаются работы по полному исследованию места захоронения.

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