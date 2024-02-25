Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке в Баку – список финалистов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 24 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку прошел второй соревновательный день Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг), сообщает Trend. По итогам соревновательного дня определились финалисты.

В финал программы индивидуальных прыжков на батуте среди женщин вышли - Ичэн Ху (Китай), Сюэин Чжу (Китай), Яна Лебедева (нейтральный атлет), Анжела Бладцева (нейтральный атлет), Брайони Пейдж (Великобритания), Хикару Мори (Япония), Софьян Мето (Канада) и Рэина Сатакэ (Япония).

Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова в финал не вышла, она заняла 24 место.

В финал программы индивидуальных прыжков на батуте среди мужчин вышли - Иван Литвинович (нейтральный атлет), Андрей Буйлов (нейтральный атлет), Цзысай Ванг (Китай), Джулиан Шартье (Франция), Ланъюй Янь (Китай), Педро Феррейра (Португалия), Эндрю Стэмп (Великобритания) и Габриэль Альбукерке (Португалия).

В финал программы прыжков на акробатической дорожке среди женщин вышли Александра Эфраимоглу (Греция), Кэнди Бриер-Ветиллард (Франция), Мариана Каскалхеира (Португалия), Мари Деложе (Франция) и Маргарида Агостино (Португалия).

В финал программы прыжков на акробатической дорожке среди мужчин вышли Михаил Малкин (Азербайджан), Адиль Гаджизаде (Азербайджан), Васко Песо (Португалия), Ипполит Эргуе (Франция), Гонсалу Нуньес (Португалия), Александр Ромахов (Казахстан), Кевин Феррейра (Франция), Абденнур Аннаг (Алжир).

Азербайджанский гимнаст Тофиг Алиев занял четвёртое место, а Билал Гурбанов - пятую позицию. Отметим, что по регламенту соревнований только два спортсмена от страны могут выйти в финал, следовательно Тофиг Алиев и Билал Гурбанов в финал не вышли.

В финал программы синхронных прыжков на батуте среди женщин вышли - Юньчжу Цао и Синьсинь Чжан (Китай); Николь Асингер и Шайенн Сара Уэбстер (США); Эбби Уоттс и Имоджен Флориан (Австралия); Анано Апакидзе и Мариам Рагимови (Грузия); Рэйчел Там и Габриэлла Флинн (Канада); Эджем Ниса Эсен и Ливанур Ялчин (Турция); Лаура Пэрис и Клеа Брусс (Франция); Анета Хрудова и Микаэла Юричкова (Чехия).

В финал программы синхронных прыжков на батуте среди мужчин вышли - Морган Демиро-о-Домиро и Пьер Гузу (Франция); Кайо Лаукстерманн и Фабиан Фогель (Германия); Диого Абреу и Педро Феррейра (Португалия); Зак Перзаманос и Кори Уолкес (Великобритания); Вэйдзян Фу и Цзе Чжоу (Китай); Райан Маккагнан и Исаак Роули (США); Пирмаммад Алиев и Данил Мусабаев (Казахстан); Брок Бэтти и Шон Суодлинг (Австралия).

Азербайджанские гимнасты Гусейн Аббасов и Ниджат Мирзаев заняв девятое место в финал не вышли.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 23-25 февраля. В соревнованиях принимают участие гимнасты из 32 стран.

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