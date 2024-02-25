Кубок мира в Баку: состоялась церемония награждения победителей в программе индивидуальных прыжков на батуте

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку прошла церемония награждения победителей и призеров Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг), сообщает в воскресенье Trend. Награды были вручены победителям и призерам в программе индивидуальных прыжков на батуте.

В программе индивидуальных прыжков на батуте среди женщин золотую медаль завоевала Сюэин Чжу (Китай), серебряная награда у Анжелы Бладцевой (нейтральный атлет), "бронзу" завоевала Яна Лебедева (нейтральный атлет).

Награды победителям и призерам вручили - технический делегат Международной федерации гимнастики (FIG) по прыжкам на батуте Кристоф Ламбер, судья международной категории по прыжкам на батуте Камиль Гулиев, главный тренер сборной Азербайджана по прыжкам на батуте Владимир Шуликин.

В программе индивидуальных прыжков на батуте среди мужчин на первую ступень пьедестала поднялся Цзысай Ванг (Китай), вторую позицию занял Ланъюй Янь (Китай), на третьем месте Иван Литвинович (нейтральный атлет).

Награды победителям и призерам вручили министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов, заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Мариана Василева, директор соревнований Наталья Буланова.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 23-25 февраля. В соревнованиях принимают участие гимнасты из 32 стран.

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