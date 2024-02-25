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Кубок мира в Баку: гимнастка из Франции завоевала золотую медаль в программе прыжков на акробатической дорожке

Общество Материалы 25 февраля 2024 13:51 (UTC +04:00)
Кубок мира в Баку: гимнастка из Франции завоевала золотую медаль в программе прыжков на акробатической дорожке

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - Спортсменка Кэнди Бриер-Ветиллард, представляющая Францию, с результатом 26.500 балла завоевала "золото" в программе прыжков на акробатической дорожке среди женщин на Кубке мира в Баку, сообщает в воскресенье Trend.

Серебряная награда у гимнастки из Греции Александра Эфраимоглу, ее выступление судьи оценили на 26.100 балла, "бронзу" с результатом 24.500 балла завоевала Мари Деложе из Франции.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 23-25 февраля. В соревнованиях принимают участие гимнасты из 32 стран.

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