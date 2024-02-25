Михаил Малкин завоевал "золото", а Адиль Гаджизаде "серебро" на Кубке мира в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский гимнаст Михаил Малкин с результатом 31.100 балла занял первое место в программе прыжков на акробатической дорожке среди мужчин на Кубке мира в Баку, сообщает в воскресенье Trend.

На втором месте с результатом 29.400 балла занял азербайджанский спортсмен Адиль Гаджизаде, третью позицию занял Васко Песо из Португалии, его результат составил 28.700 балла.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 23-25 февраля. В соревнованиях принимают участие гимнасты из 32 стран.

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