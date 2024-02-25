Соревновательный год начался удачно – серебряный медалист Кубка мира Адиль Гаджизаде

БАКУ /Trend/ - Соревновательный год начался весьма удачно, серебряная медаль Кубка мира придала мне стимул.

Об этом в воскресенье Trend сказал азербайджанский гимнаст Адиль Гаджизаде, завоевавший серебряную медаль Кубка мира в Баку в программе прыжков на акробатической дорожке.

"Финал Кубка мира прошел замечательно, я очень хотел, чтобы все получилось, так и вышло. В мою программу были внесены некоторые изменения, поэтому, безусловно, волнение присутствовало. Выходил на дорожку последним в списке финалистов, мне это тоже, где-то, помогло, ведь я видел, как выступили соперники, какая у них оценка", - сказал гимнаст.

Как подчеркнул Адиль Гаджизаде, теперь он будет готовиться к чемпионату Европы. "Время есть, в программу будем вносить изменения, усложнять", - заключил он.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) прошел в Национальной арене гимнастики в Баку 23-25 февраля. В соревнованиях приняли участие гимнасты из 32 стран.

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