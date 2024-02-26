В посольстве Азербайджана в Китае состоялось памятное мероприятие, посвященное годовщине Ходжалинского геноцида (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Посольстве Азербайджанской Республики в Китайской Народной Республике состоялось памятное мероприятие, посвященное 32-ой годовщине Ходжалинского геноцида.

Наряду с дипломатическими миссиями, аккредитованными в Китае, в мероприятии приняли участие представители научных и общественных кругов, а также наши сограждане, проживающие в Пекине.

Прежде всего, в знак памяти шехидов был возложен венок к барельефу Хари Бюльбюль, расположенном во дворе посольства, и минутой молчания была почтена память жертв Ходжалы.

Военный атташе, полковник Тейфур Рустамов, награждённый орденом "Карабах" за героизм, проявленный во время 44-дневной Отечественной войны, представил участникам мероприятия подробную информацию о резне в Ходжалы.

Посол Азербайджана в Китае Буньяд Гусейнов отметил в своём выступлении, что в этоь году мы вспоминаем Ходжалинскую трагедию со смешанными чувствами. Так, благодаря руководству Победоносного Главнокомандующего Президента Ильхама Алиева, героизму наших Вооруженных Сил и единству народа наши территории были освобождены от армянской оккупации, территориальная целостность и суверенитет Азербайджана полностью восстановлены.

Такие слова, как "беженец и переселенец" отныне заменены фразой "Большое возвращение". Некоторые из виновников резни в Ходжалы уже задержаны и вскоре предстанут перед судом и получат заслуженное наказание. Мы уверены, что и другие причастные к совершению этого геноцида также понесут справедливое наказание.

В результате восстановительных работ, проводимых нашим государством на освобожденных от оккупации территориях, восстанавливается жизнь в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах. Скоро мы станем свидетелями возвращения жителей Ходжалы на Родину.

В время мероприятия вниманию гостей была представлена фотовыставка из публикаций о Ходжалинской трагедии, напечатанных в мировой прессе, а также продемонстрирован видеоролик, в рамках которого были показаны интервью свидетелей геноцида и кадры с поднятием Государственного флага Азербайджанской Республики Президентом Ильхамом Алиевым в освобожденном от оккупации городе Ходжалы и восстановительными работами, проводимыми в городе.