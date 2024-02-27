Сегодня в Азербайджане отмечается «Су чершенбеси»

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане отмечается предпраздничный вторник - «Су чершенбеси».

Как сообщает Trend, с этого вторника начинается подготовка к празднику Новруз.

В этот день выражается священная сущность воды. Этот вторник также называют «Эзел чершенбе», «Сулар Новрузу». В народе называют «эввел чершенбе», «гёзяль чершенбе», «гюль чершенбе». По народным поверьям, в первый вторник обновляется вода, стоячая вода приходит в движение. Снега на склонах гор начинают таять, талые воды стекают в низины, спешат к рекам. Вода несет жизнь и является символом чистоты и свежести.

В этот день с восходом солнца принято ходить за водой к реке или источнику, умываться, окроплять друг друга. Вода, по которой скользнул солнечный луч, согласно древнему поверью, считается обновленной, а желания того, кто в ней искупается, должны осуществиться.

В числе связанных с водой обрядов часто упоминается обряд перепрыгивания через проточную воду для очищения от грехов прошлого. Вода считается символом чистоты и чистоты, началом жизни.

В этот вторник рекомендуется ставить на стол чистую воду и выпить ее каждому члену семьи.

Отметим, «Од чершенбеси» будет отмечаться 5 марта, «Йел чершенбеси» 12 марта, «Торпаг чершенбеси» 19 марта.

В Азербайджане весна наступит 20 марта в 07:06:21 по бакинскому времени. 20-21 марта в Азербайджане отмечается праздник Новруз.