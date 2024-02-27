Проведение COP29 демонстрирует приверженность Азербайджана глобальному экологическому лидерству - Наргиз Гаджиева

БАКУ /Trend/ - Проведение COP29 демонстрирует приверженность Азербайджана глобальному экологическому лидерству.

Об этом сказала Trend во вторник Наргиз Гаджиева, заведующая отделом организации научной деятельности в Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC), политолог, руководитель Совета женщин-исследователей UNEC, директор Швейцарской рабочей группы по эмпирическим методам.

Она отметила, что глобальное изменение климата, переход к "зеленой энергии" - важные темы, привлекающие всеобщее внимание. Широкое использование ископаемого топлива, такого как нефть, газ, уголь, является одним из основных факторов, способствующих изменению климата в мире. Увеличение небольших или децентрализованных выбросов в индустриальных странах среди основных причин изменения климата. Из-за процессов индустриализации в атмосферу выбрасывается много вредных веществ. "Использование возобновляемых источников энергии рассматривается как один из лучших способов борьбы с изменением климата, однако следует отметить, что "зеленый" переход требует значительных финансовых ресурсов, и в мировой практике для реализации этого обязательно важно наличие соответствующей инфраструктуры и технической базы. Подобная техническая база уже создана в таких странах, как Швейцария, Норвегия, Швеция", - сказала Гаджиева.

По ее словам, богатство природных ресурсов Азербайджана создает большой потенциал для использования возобновляемых источников энергии. "Широкое использование возобновляемых источников энергии, таких как солнечная энергия, энергия ветра и воды, сыграет важную роль в наращивании потенциала страны в области "зеленой энергии". Хочу отметить важный факт, что международное сотрудничество Азербайджана в области "зеленой энергии" также играет важную роль", - сказала Гаджиева.

Говоря о "зеленом" энергопотенциале Карабаха, она отметила, что самый важный источник "зеленой энергии" в этом регионе связан с гидроэнергетикой. "В Карабахе много озер и рек, что создает большой потенциал для оптимального использования гидроэнергии. Кроме того, также здесь большой потенциал ветровой и солнечной энергии. Совет женщин-исследователей UNEC проводит исследования в области применения швейцарской модели "зеленой экономики" в Карабахском регионе Азербайджана, а "зеленая" политика (Green UNEC Policy), принятая в Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC), является важным шагом в продвижении университетского сообщества в этой области.

Как сказала Гаджиева, экономика Азербайджана традиционно базируется на ископаемом топливе, в частности на нефти и газе. "В этом контексте будущее проведение в стране COP29 демонстрирует приверженность Азербайджана глобальному экологическому лидерству и готовность внести свой вклад в международные усилия по борьбе с изменением климата. COP29 сыграет важную роль в повышении осведомленности общественности по вопросам изменения климата и "зеленой" политики, а также в мобилизации поддержки действий по борьбе с изменением климата на национальном и глобальном уровнях", - отметила она.

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