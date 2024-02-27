ГФСЗ и ЗАО «McDonald’s Азербайджан» подписали меморандум о сотрудничестве (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Между Государственным фондом социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики и ЗАО «McDonald’s Азербайджан» подписан меморандум о взаимопонимании.

Председатель Правления ГФСЗ Гималай Мамишов отметил, что данный документ определяет рамки сотрудничества между сторонами для создания и развития взаимовыгодных, долгосрочных и эффективных отношений в целях реализации проектов в рамках корпоративной социальной ответственности.

«Сторонами будет осуществлен ряд социальных инициатив с целью поддержки социально уязвимых категорий населения, включая детей шехидов и ветеранов Отечественной войны осени 2020 года, которые сражались за восстановление территориальной целостности и суверенитета нашей Родины», - сказал он.

Генеральный директор ЗАО «McDonald’s Азербайджан» Оскар Богопольский, в свою очередь, подчеркнул, что социальная ответственность - важная составляющая корпоративной политики McDonald’s, и сотрудничество с ГФСЗ расширит границы деятельности компании в этом направлении.

«Мы уверены, что данное сотрудничество будет носить долгосрочный характер и с нетерпением ожидаем начала реализации запланированных проектов, о которых дополнительно будем информировать общественность. Поддержка детей шехидов и ветеранов Отечественной войны – наш общий долг и мы рады внести свою лепту в этом направлении», - отметил О.Богопольский.