БАКУ /Trend/ - В Азербайджане впервые стартовал ультрамарафон Ханкенди-Баку, организованный Министерством молодежи и спорта совместно с Федерацией легкой атлетики Азербайджана.

Как сообщает Trend, соревнование проходит под лозунгом «С гордостью вперед!».

Участники ультрамарафона, преодолевая этапы Ханкенди – Евлах (83 километра), Евлах – Уджар (84 километра), Уджар – Гаджигабул (88 километров), Гаджигабул – Гобустан (70 километров) и Гобустан – Баку (55 километров), 4 марта прибудут в Баку. Участники ультрамарафона преодолеют дистанцию в 360 километров.

Всего в ультрамарафоне участвуют 64 спортсмена. Победители каждого этапа будут награждены отдельно, а победители общего ультрамарафона будут награждены главными призами.