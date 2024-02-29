Юные гимнастки из Огуза и Габалы приехали на сборы в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Юные гимнастки из Огуза и Габалы приехали на учебно-тренировочные сборы в столицу Азербайджана, сообщает в четверг Trend.

В Национальной арене гимнастики в Баку проходят учебно-тренировочные сборы юных спортсменок, воспитанниц отделений по художественной гимнастике в Олимпийских спортивных комплексах в Огузе и Габале.

Как отметила в интервью представителям СМИ тренер по художественной гимнастике и дисциплине "Гимнастика для всех" в Олимпийских спортивных комплексах в Огузе и Габале Айтадж Сулейманлы, в учебно-тренировочных сборах участвуют восемь юных спортсменок, самая младшая из них 2017 года рождения, а самая старшая - 2010 года рождения.

"Секции по гимнастике в Олимпийских спортивных комплексах в Огузе и Габале начали действовать с 2022 года. За короткий период времени мы добились значительных успехов, наши воспитанницы участвовали в международных и местных соревнованиях. На этих соревнованиях они достигли хороших результатов, что для нас большая гордость. Выражаю глубокую признательность Федерации гимнастики Азербайджана за возможность провести сборы в Национальной арене гимнастики, эти тренировки дают юным спортсменкам мотивацию, возможность получить новый опыт, придают стимул в достижении спортивных целей. Здесь они видят как тренируются члены сборной команды по художественной гимнастике, стараются равняться на них", - сказала она.

Айтадж Сулейманлы подчеркнула, что в Олимпийском спортивном комплексе в Габале на данный момент занимаются 35 юных гимнасток, а в Огузе - около 30 спортсменок.

"Это замечательно, что в регионах спорт развивается, родители приводят своих детей на занятия по гимнастике, - добавила тренер.

Отметим, что в рамках развития гимнастики в регионах спортсмены из разных уголков страны регулярно участвуют в учебно-тренировочных сборах в Баку.