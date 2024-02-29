Названы сроки завершения ремонта на одной из станций бакинского метро (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Ремонтные работы на станции метро "Джафар Джаббарлы" завершатся в первой половине этого года.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сегодня на научно-практической конференции на тему "Неизменные ценности и меняющиеся возможности" сказал заместитель председателя ЗАО "Бакинский метрополитен" Хидаят Мамедов.

По его словам, ремонтные работы уже близятся к завершению.

"В настоящее время ведутся облицовочные работы", - добавил Мамедов.

Отметим, что сегодня состоялась научно-практическая конференция "Неизменные ценности и меняющиеся возможности". На конференции была представлена информация о пути развития Бакинского метрополитена и планах на будущее. Конференция продолжила работу панельными дискуссиями.

В конференции приняли участие председатель ЗАО "Бакинский метрополитен" Заур Гусейнов, заместитель министра цифрового развития и транспорта, член Наблюдательного совета ЗАО "Бакинский метрополитен" Самир Мамедов, генеральный директор Азербайджанского инвестиционного холдинга Руслан Алиханов, заместитель министра экологии и природных ресурсов Рауф Гаджиев, заместитель председателя ЗАО "Бакинский метрополитен" Хидаят Мамедов, начальник производственно-технического отдела ЗАО "Бакинский метрополитен" Намиг Юсубов и другие официальные лица.

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