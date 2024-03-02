При поддержке Azercell стартовали региональные соревнования «Robotex Turkiye»!

БАКУ /Trend/ - В Баку при генеральном спонсорстве Azercell стартовали региональные соревнования «Robotex Turkiye», являющиеся частью серии фестивалей по робототехнике. Церемония открытия мероприятия состоялась при участии чрезвычайного и полномочного посла Турецкой Республики в нашей стране Джахита Багчи, советника президента Azercell Окана Чимена, ректора Нахчыванского государственного университета Эльбруса Исаева, директора Государственного агентства по науке и высшему образованию Улькер Саттаровой, президента компании «Robotex Turkiye» Орхана Чевика и других уполномоченных лиц.

«Azercell поддерживает личное и профессиональное развитие талантливой молодежи, придавая особое значение подготовке следующего поколения специалистов в сфере ИКТ. Мы верим, что этот конкурс выявит в Азербайджане новые таланты в сфере инноваций, робототехники и искусственного интеллекта, и будет способствовать их развитию. Мы с большим энтузиазмом поддерживаем этот проект, способствующий прогрессу и внедрению инноваций, и с нетерпением ждем возможности увидеть творческие идеи участников», - отметил в ходе своего выступления на церемонии открытия Окан Чимен.

Региональные соревнования «Robotex Turkiye», собравшие более 1500 молодых инженеров-робототехников из Азербайджана и Турции, продлятся два дня. Участники будут работать в группах над проектами по программированию и разработке роботов. По итогам конкурса, проходящего в Баку, право на участие в следующем этапе получат 109 команд. В рамках конкурса, в котором принимают участие представители различных возрастных групп, включая школьников, студентов и сотрудников частных компаний, молодые люди смогут создать собственных роботов и представить свои стартапы.

Отметим, что следующий этап конкурса пройдет в Анталье с 20 по 21 апреля. Помимо представителей Азербайджана и Турции, в конкурсе также примет участие молодежь из Казахстана. Самые выдающиеся команды получат право на участие в Международном Чемпионате Роботов, который пройдет в Таллинне (Эстония).