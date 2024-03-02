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При поддержке Azercell стартовали региональные соревнования «Robotex Turkiye»!

Общество Материалы 2 марта 2024 14:18 (UTC +04:00)
При поддержке Azercell стартовали региональные соревнования «Robotex Turkiye»!

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БАКУ /Trend/ - В Баку при генеральном спонсорстве Azercell стартовали региональные соревнования «Robotex Turkiye», являющиеся частью серии фестивалей по робототехнике. Церемония открытия мероприятия состоялась при участии чрезвычайного и полномочного посла Турецкой Республики в нашей стране Джахита Багчи, советника президента Azercell Окана Чимена, ректора Нахчыванского государственного университета Эльбруса Исаева, директора Государственного агентства по науке и высшему образованию Улькер Саттаровой, президента компании «Robotex Turkiye» Орхана Чевика и других уполномоченных лиц.

«Azercell поддерживает личное и профессиональное развитие талантливой молодежи, придавая особое значение подготовке следующего поколения специалистов в сфере ИКТ. Мы верим, что этот конкурс выявит в Азербайджане новые таланты в сфере инноваций, робототехники и искусственного интеллекта, и будет способствовать их развитию. Мы с большим энтузиазмом поддерживаем этот проект, способствующий прогрессу и внедрению инноваций, и с нетерпением ждем возможности увидеть творческие идеи участников», - отметил в ходе своего выступления на церемонии открытия Окан Чимен.

Региональные соревнования «Robotex Turkiye», собравшие более 1500 молодых инженеров-робототехников из Азербайджана и Турции, продлятся два дня. Участники будут работать в группах над проектами по программированию и разработке роботов. По итогам конкурса, проходящего в Баку, право на участие в следующем этапе получат 109 команд. В рамках конкурса, в котором принимают участие представители различных возрастных групп, включая школьников, студентов и сотрудников частных компаний, молодые люди смогут создать собственных роботов и представить свои стартапы.

Отметим, что следующий этап конкурса пройдет в Анталье с 20 по 21 апреля. Помимо представителей Азербайджана и Турции, в конкурсе также примет участие молодежь из Казахстана. Самые выдающиеся команды получат право на участие в Международном Чемпионате Роботов, который пройдет в Таллинне (Эстония).

При поддержке Azercell стартовали региональные соревнования «Robotex Turkiye»!
При поддержке Azercell стартовали региональные соревнования «Robotex Turkiye»!
При поддержке Azercell стартовали региональные соревнования «Robotex Turkiye»!
При поддержке Azercell стартовали региональные соревнования «Robotex Turkiye»!
При поддержке Azercell стартовали региональные соревнования «Robotex Turkiye»!
При поддержке Azercell стартовали региональные соревнования «Robotex Turkiye»!
При поддержке Azercell стартовали региональные соревнования «Robotex Turkiye»!
При поддержке Azercell стартовали региональные соревнования «Robotex Turkiye»!
При поддержке Azercell стартовали региональные соревнования «Robotex Turkiye»!
При поддержке Azercell стартовали региональные соревнования «Robotex Turkiye»!
При поддержке Azercell стартовали региональные соревнования «Robotex Turkiye»!
При поддержке Azercell стартовали региональные соревнования «Robotex Turkiye»!
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