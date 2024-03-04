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Исполнительный директор Национального агентства спорта Литвы посетил Арену гимнастики в Баку (ФОТО)

Общество Материалы 4 марта 2024 15:24 (UTC +04:00)
Исполнительный директор Национального агентства спорта Литвы посетил Арену гимнастики в Баку (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - Исполнительный директор Национального агентства спорта Литвы Миндаугас Шпокас, руководитель департамента инфраструктуры Римантас Шеркшнас, советник министерства образования, науки и спорта Литвы Даля Галнайтите в рамках визита в Баку посетили Национальную арену гимнастики, сообщает в понедельник Trend.

Гости встретились с представителями Федерации гимнастики Азербайджана.

Также они ознакомились с условиями, созданными в Национальной арене гимнастики.

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Исполнительный директор Национального агентства спорта Литвы посетил Арену гимнастики в Баку (ФОТО)
Исполнительный директор Национального агентства спорта Литвы посетил Арену гимнастики в Баку (ФОТО)
Исполнительный директор Национального агентства спорта Литвы посетил Арену гимнастики в Баку (ФОТО)
Исполнительный директор Национального агентства спорта Литвы посетил Арену гимнастики в Баку (ФОТО)
Исполнительный директор Национального агентства спорта Литвы посетил Арену гимнастики в Баку (ФОТО)
Исполнительный директор Национального агентства спорта Литвы посетил Арену гимнастики в Баку (ФОТО)
Исполнительный директор Национального агентства спорта Литвы посетил Арену гимнастики в Баку (ФОТО)
Исполнительный директор Национального агентства спорта Литвы посетил Арену гимнастики в Баку (ФОТО)
Исполнительный директор Национального агентства спорта Литвы посетил Арену гимнастики в Баку (ФОТО)
Исполнительный директор Национального агентства спорта Литвы посетил Арену гимнастики в Баку (ФОТО)
Исполнительный директор Национального агентства спорта Литвы посетил Арену гимнастики в Баку (ФОТО)
Исполнительный директор Национального агентства спорта Литвы посетил Арену гимнастики в Баку (ФОТО)
Исполнительный директор Национального агентства спорта Литвы посетил Арену гимнастики в Баку (ФОТО)
Исполнительный директор Национального агентства спорта Литвы посетил Арену гимнастики в Баку (ФОТО)
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