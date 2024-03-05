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Акция Financial Chain Corporation по посадке деревьев (ФОТО)

Общество Материалы 5 марта 2024 11:20 (UTC +04:00)
Акция Financial Chain Corporation по посадке деревьев (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - В рамках 2024 года, в «Год солидарности во имя зеленого мира», Financial Chain Corporation, всегда активно занимающаяся социальными проектами и защитой фауны и флоры, при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики и в рамках сотрудничества с Caspian Energy Club на этот раз провела акцию по посадке деревьев в поселке Мушвигабад.

К этой замечательной инициативе Financial Chain Corporation, в рамках которой было посажено 100 эльдарских сосен и оливковых деревьев, с радостью присоединились также компании Bureau 19 и Lunchef. Перед акцией территорию очистили от мусора и установили системы капельного орошения.

Целью акции, проведенной под лозунгом #Better Nature, #Better Future, была защита окружающей среды путем посадки деревьев, восстановление экологического баланса и вклад в природу.

Как вы знаете, одним из 5 национальных приоритетов социально-экономического развития Азербайджана является чистая и здоровая окружающая среда, а также расширение зеленого пространства. По этой причине улучшение окружающей среды, восстановление и расширение площади зеленых насаждений являются одними из наиболее важных вопросов на данный момент.

Акция Financial Chain Corporation по посадке деревьев (ФОТО)
Акция Financial Chain Corporation по посадке деревьев (ФОТО)
Акция Financial Chain Corporation по посадке деревьев (ФОТО)
Акция Financial Chain Corporation по посадке деревьев (ФОТО)
Акция Financial Chain Corporation по посадке деревьев (ФОТО)
Акция Financial Chain Corporation по посадке деревьев (ФОТО)
Акция Financial Chain Corporation по посадке деревьев (ФОТО)
Акция Financial Chain Corporation по посадке деревьев (ФОТО)
Акция Financial Chain Corporation по посадке деревьев (ФОТО)
Акция Financial Chain Corporation по посадке деревьев (ФОТО)
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