Акция Financial Chain Corporation по посадке деревьев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках 2024 года, в «Год солидарности во имя зеленого мира», Financial Chain Corporation, всегда активно занимающаяся социальными проектами и защитой фауны и флоры, при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики и в рамках сотрудничества с Caspian Energy Club на этот раз провела акцию по посадке деревьев в поселке Мушвигабад.

К этой замечательной инициативе Financial Chain Corporation, в рамках которой было посажено 100 эльдарских сосен и оливковых деревьев, с радостью присоединились также компании Bureau 19 и Lunchef. Перед акцией территорию очистили от мусора и установили системы капельного орошения.

Целью акции, проведенной под лозунгом #Better Nature, #Better Future, была защита окружающей среды путем посадки деревьев, восстановление экологического баланса и вклад в природу.

Как вы знаете, одним из 5 национальных приоритетов социально-экономического развития Азербайджана является чистая и здоровая окружающая среда, а также расширение зеленого пространства. По этой причине улучшение окружающей среды, восстановление и расширение площади зеленых насаждений являются одними из наиболее важных вопросов на данный момент.