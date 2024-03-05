В Азербайджане прошло мероприятие на тему "Гендерное равенство в стандартизации" (ФОТО) (Дополнено и изменен заголовок)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанский институт стандартизации провел мероприятие под названием "Гендерное равенство в стандартизации".

Как сообщает во вторник Trend, в мероприятии приняли участие генеральный директор Азербайджанского института стандартизации Ильхам Байрамов, заместитель председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Саадат Гахраманова, депутат Милли Меджлиса (парламент), член комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Севиль Микаилова, председатель Ассоциации развития женского предпринимательства Сакина Бабаева и другие лица.

Открывая мероприятие вступительным словом, генеральный директор Азербайджанского института стандартизации Ильхам Байрамов отметил, что азербайджанские женщины достойно представляют страну на международном уровне.

"Женщины азербайджанского народа всегда были в авангарде", - добавил он.

Выступившая затем заместитель председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Садагат Гахраманова подчеркнула, что уже 4 года ведется сбор данных о реализации закона "О гендерном равенстве".

"Под гендерным равенством иногда понимают права женщин, но это не так, здесь также подразумеваются права мужчин. Например, в сфере образования существует гендерное неравенство в пользу женщин. То есть неравенство не распространяется только на женщин", - сказала она.

Депутат парламента Азербайджанской Республики, член комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Севиль Микаилова, выступая на тему "Развитие прав женщин", рассказала о путях решения вопроса.

Затем выступили председатель Ассоциации развития женского предпринимательства Сакина Бабаева, генеральный секретарь НПО Femmes Digitales Саяра Гусейнова, советник по промышленному сотрудничеству и работе с выпускниками Азербайджанского Государственного нефтяного промышленного университета Сакит Самедов, председатель Центра гендерного равенства молодежи Азербайджанской Республики и Общественного объединения "Gender Hub" Марьям Меджидова, а также заведующая отделом Азербайджанского института стандартизации Гюльбаджы Алиева.

Мероприятие завершилось сессией вопросов и ответов и заключительными обсуждениями.

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