Азербайджанские женщины достойно представляют страну на международной арене - Ильхам Байрамов (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 10:50)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские женщины достойно представляют страну на международной арене.

Как сообщает во вторник Trend, об этом во время выступления на мероприятии "Гендерное равенство в стандартизации", проводимом Азербайджанским институтом стандартизации, заявил генеральный директор Азербайджанского института стандартизации Ильхам Байрамов.

Он подчеркнул, что повышение роли женщин в государственной политике Азербайджанской Республики является одним из приоритетных вопросов.

"В богатой истории Азербайджана есть яркие тому примеры. Азербайджанские женщины сегодня достойно представляют нашу страну на международной арене. Они всегда были в авангарде", - добавил И. Байрамов.

Отметим, что в Баку прошло мероприятие на тему "Гендерное равенство в стандартизации". В мероприятии приняли участие генеральный директор Азербайджанского института стандартизации Ильхам Байрамов, заместитель председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Саадат Гахраманова, депутат Милли Меджлиса (парламент), член комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Севиль Микаилова, председатель Ассоциации развития женского предпринимательства Сакина Бабаева и другие лица.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!