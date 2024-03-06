В Азербайджане предлагается введение льгот для поступления в вузы ветеранов Отечественной войны (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается введение льгот для поступления в вузы ветеранов 44-дневной Отечественной войны.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по науке и образованию Бахтияр Алиев на сегодняшнем заседании комитета.

Б.Алиев отметил, что в законе "Об образовании" есть статья о создании подготовительных групп по уровню бакалавриата.

"По имеющейся у меня информации, на сегодняшний день ни в одном высшем учебном заведении пока не действуют подготовительные группы. Перечень организации этих групп определяется соответствующим органом исполнительной власти.

Когда мы обсуждали законопроект "О высшем образовании", там также говорилось, что в подготовительных группах для ветеранов могут быть предусмотрены определенные квоты. Потому что после поступления в подготовительные группы и сдачи итогового экзамена эти лица принимаются на I курс по соответствующей специальности.

Означает ли это, что они будут приняты в университет без экзаменов? Нет. Простое обучение в течение одного года подготовки позволит им подготовиться к вступительным экзаменам, чтобы они могли заработать определенные кредиты по этим предметам на будущих I и II курсах. Прошу министерство науки и образования еще раз рассмотреть этот вопрос. Потому что вопрос актуален и стоит на повестке дня", - добавил Б.Алиев.

Отметим, что на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по науке и образованию обсуждались изменения в закон "Об образовании". Законопроект разработан в целях совершенствования нормативных правовых актов в области оплаты за счет средств государственного бюджета обучения на платной основе в образовательных учреждениях ряда лиц, имеющих особые потребности в социальной защите.

Согласно проекту, предлагается добавить в статью 14.8-1 Закона Азербайджанской Республики "Об образовании" предусмотренное действующим законодательством освобождение от расходов на образование, в том числе добавить ряд новых льгот.

Таким образом, новая льгота предусматривает оплату расходов на образование за счет средств государственного бюджета при обучении на платной основе членов семей шехидов в частных высших, средних специальных и профессиональных учебных заведениях, лиц, получивших звание "Ветеран войны" - в профессиональных учебных заведениях, лиц с ограниченными возможностями здоровья - в частных профессиональных учебных заведениях (на платной основе), лиц в возрасте до 20 лет, обучающиеся в профессионально-техническом учебном заведении и имеющие родителей с установленной инвалидностью из-за 81-100 процентов нарушений функций организма, ежемесячный доход которых ниже прожиточного минимума.

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