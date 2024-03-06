Financial Chain Corporation в ультрамарафоне Ханкенди-Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Financial Chain Corporation приняла участие в заключительном этапе ультрамарафона Ханкенди-Баку, организованного совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией легкой атлетики Азербайджана.

Участники международного ультрамарафона, впервые организованного в Азербайджане, достигли финиша в Баку, преодолев дистанцию в 380 километров. В марафоне, проводимом в рамках «Недели спорта» и «Года солидарности зеленого мира», приняли участие 64 спортсмена из разных стран. Четверо из них были из Мексики, пятеро из Турции и один из Молдовы. Остальные были представителями Азербайджана.

Участники ультрамарафона добрались до Баку 4 марта, преодолев этапы Ханкенди-Евлах (83 километра), Евлах-Уджар (84 километра), Уджар-Гаджигабул (88 километров), Гаджигабул-Гобустан (70 километров) и Гобустан-Баку (55 километров).

Артём Алиев из Азербайджана финишировал первым, опередив всех своих соперников, также выиграл общий этап.

На финальной церемонии также присутствовали представители Financial Chain Corporation, как одного из спонсоров Марафона, и вручили подарки победителям.

Financial Chain Corporation всегда поддерживает развитие спорта в стране, поздравляет всех победителей марафона и желает им дальнейших успехов.