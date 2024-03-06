Для решения проблем в АФФА нужен влиятельный человек - Яшар Сеидов в программе "İdman Bizdə" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В эфир вышел очередной выпуск программы "İdman Bizdə”.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на İdman.biz, очередным гостем программы стал Яшар Сеидов - бывший член исполкома АФФА (Ассоциация футбольных федераций Азербайджана), президент клуба "Динамо", выступающего во II лиге.

Он разъяснил основные проблемы азербайджанского футбола и прокомментировал пути их решения. Он коснулся и ожидаемой смены руководства в АФФА 2 апреля, а также порассуждал о том, насколько интересной будет новая эпоха, которая начнется в ассоциации.

Представляем вниманию читателей видеоверсию интервью: