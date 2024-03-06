Ряду школ в Азербайджане сделаны серьезные предупреждения - госагентство (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 14:02)

БАКУ /Trend/ - Ряду школ в Азербайджане сделаны серьезные предупреждения.

Как сообщает в среду Trend, об этом на брифинге сказал директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Эшги Багиров.

По его словам, в старших классах возникают проблемы с посещаемостью.

"За последние две недели в школах был проведен мониторинг и выявлены недостатки, связанные с посещаемостью. В связи с этим были сделаны серьезные предупреждения. Мониторинги будут продолжены. Поскольку 9-летнее обучение в Азербайджане является обязательным, исключение недопустимо, если в этот период не было серьезных нарушений. Мониторинги в школах не были связаны только с посещаемостью, но было уделено внимание и этому", - добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!