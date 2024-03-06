Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Баку состоялось совещание глав делегаций, прибывших на Кубок мира по спортивной гимнастике (ФОТО)

Общество Материалы 6 марта 2024 18:57 (UTC +04:00)
В Баку состоялось совещание глав делегаций, прибывших на Кубок мира по спортивной гимнастике (ФОТО)

Читайте Trend в

Джани Бабаева
Джани Бабаева
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку состоялось совещание глав и представителей делегаций, прибывших на Кубок мира по спортивной гимнастике, сообщает в среду Trend.

Кубок мира по спортивной гимнастике пройдет в Национальной арене гимнастики в Баку с 7 по 10 марта. В соревнованиях примут участие представители 67 стран мира.

Азербайджан на соревнованиях по мужской спортивной гимнастике представят Никита Симонов, Иван Тихонов, Расул Ахмедзаде, Мансум Сафаров, Мурад Агарзаев, в соревнованиях по женской спортивной гимнастике - Назанин Теймурова.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

В Баку состоялось совещание глав делегаций, прибывших на Кубок мира по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку состоялось совещание глав делегаций, прибывших на Кубок мира по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку состоялось совещание глав делегаций, прибывших на Кубок мира по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку состоялось совещание глав делегаций, прибывших на Кубок мира по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку состоялось совещание глав делегаций, прибывших на Кубок мира по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку состоялось совещание глав делегаций, прибывших на Кубок мира по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку состоялось совещание глав делегаций, прибывших на Кубок мира по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку состоялось совещание глав делегаций, прибывших на Кубок мира по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку состоялось совещание глав делегаций, прибывших на Кубок мира по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку состоялось совещание глав делегаций, прибывших на Кубок мира по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку состоялось совещание глав делегаций, прибывших на Кубок мира по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку состоялось совещание глав делегаций, прибывших на Кубок мира по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку состоялось совещание глав делегаций, прибывших на Кубок мира по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку состоялось совещание глав делегаций, прибывших на Кубок мира по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку состоялось совещание глав делегаций, прибывших на Кубок мира по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку состоялось совещание глав делегаций, прибывших на Кубок мира по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку состоялось совещание глав делегаций, прибывших на Кубок мира по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку состоялось совещание глав делегаций, прибывших на Кубок мира по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку состоялось совещание глав делегаций, прибывших на Кубок мира по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку состоялось совещание глав делегаций, прибывших на Кубок мира по спортивной гимнастике (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости