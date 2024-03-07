Бывший премьер-министр Турции примет участие в XI Глобальном Бакинском форуме

БАКУ /Trend/ - Бывший премьер-министр Турции Бинали Йылдырым примет участие в XI Глобальном Бакинском форуме, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Международный центр Низами Гянджеви.

Отметим, что XI Глобальный Бакинский форум, организуемый Международным центром Низами Гянджеви, состоится 14-16 марта.

В мероприятии примут участие около 400 всемирно известных профессионалов, а также бывшие и нынешние мировые лидеры, министры и нобелевские лауреаты.

Напомним, что на предыдущем Глобальном Бакинском форуме, который состоялся в марте 2023 года, были представлены многие страны и видные международные организации.

В мероприятии приняли участие четыре президента, два премьер-министра, шесть спикеров и министров, а также руководители пяти организаций системы ООН. Кроме того, присутствовали 25 бывших президентов, 21 экс-премьер-министр и заместители министров иностранных дел из 23 стран. На форуме присутствовало около 360 представителей из 61 страны.

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