С каждым годом увеличивается количество стран, принимающих участие в Кубках мира в Баку - Фарид Гайыбов

БАКУ /Trend/ - С каждым годом увеличивается количество стран, принимающих участие в Кубках мира в Баку.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на церемонии открытия Кубка мира по спортивной гимнастике сказал министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов.

"В течение года в Азербайджане проводятся три Кубка мира по различным гимнастическим дисциплинам. С каждым годом увеличивается количество стран, принимающих участие в соревнованиях", - подчеркнул министр.

Фарид Гайыбов упомянул, что соревнования проводятся на высоком уровне, и выразил признательность Первому вице-президенту Азербайджанской Республики, президенту Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Отметим, что Кубок мира по спортивной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку (7-10 марта). В соревнованиях принимают участие представители 67 стран мира.

Азербайджан на соревнованиях по мужской спортивной гимнастике представляют Никита Симонов, Иван Тихонов, Расул Ахмедзаде, Мансум Сафаров, Мурад Агарзаев, в соревнованиях по женской спортивной гимнастике - Назанин Теймурова.

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