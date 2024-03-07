В Баку стартовали соревнования Кубка мира FIG по спортивной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку стартовал первый день соревнований Кубка мира FIG по спортивной гимнастике, сообщает в четверг Trend.

Сегодня пройдут квалификации в упражнениях на пяти снарядах. Представители мужской спортивной гимнастики представят вольные упражнения, упражнения на параллельных брусьях и кольцах, представительницы женской спортивной гимнастики – упражнения на разновысоких брусьях, а также опорный прыжок.

Отметим, что Кубок мира по спортивной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 7-10 марта. В соревнованиях участвуют около 300 спортсменов из 67 стран мира.

Азербайджан на соревнованиях по мужской спортивной гимнастике представляют Никита Симонов (кольца), Иван Тихонов (гимнастический конь, опорный прыжок, параллельные брусья, перекладина), Расул Ахмедзаде (гимнастический конь, параллельные брусья) Мансум Сафаров (перекладина, вольные упражнения), Мурад Агарзаев (вольные упражнения), в соревнованиях по женской спортивной гимнастике - Назанин Теймурова (опорный прыжок, бревно, вольные упражнения).

Кубок мира в Баку является квалификационным на Олимпийские игры 2024 года. По итогам соревнований будет вручено десять комплектов наград. Также на соревнованиях гимнастам, набравшим наивысший балл за исполнение, будет вручен кубок AGF Trophy.

Фото - Заур Мустафаев

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