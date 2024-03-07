Около 300 спортсменов принимают участие в Кубке мира в Баку - генсек Федерации гимнастики Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Около 300 спортсменов принимают участие в Кубке мира FIG по спортивной гимнастике в Баку.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, сказала журналистам генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Нурлана Мамедзаде.

"Этапы Кубков мира этого года имеют особое значение для спортсменов, так как носят квалификационный характер на Олимпийские игры 2024. Азербайджанский гимнаст Никита Симонов принимает участие в этих соревнованиях. На Кубке мира в Котбусе (Германия), который состоялся ранее, Никита Симонов занял первое место в упражнении на кольцах. Мы надеемся, что в Баку он повторит свое успешное выступление", - подчеркнула она.

Нурлана Мамедзаде упомянула, что наряду с Никитой Симоновым в соревнованиях по мужской спортивной гимнастике также принимают участие Иван Тихонов и молодые азербайджанские спортсмены.

"В соревнованиях по женской спортивной гимнастике нашу страну представляет Назанин Теймурова, которая с прошлого года выступает во взрослой возрастной категории. Мы надеемся, что на Кубке мира она порадует зрителей своим выступлением", - добавила она.

Отметим, что Кубок мира по спортивной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку (7-10 марта). В соревнованиях принимают участие представители 67 стран мира.

Азербайджан на соревнованиях по мужской спортивной гимнастике представляют Никита Симонов, Иван Тихонов, Расул Ахмедзаде, Мансум Сафаров, Мурад Агарзаев, в соревнованиях по женской спортивной гимнастике - Назанин Теймурова.

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