На Кубке мира в Баку настроен на победу – гимнаст из Казахстана

БАКУ /Trend/ - Соревнования в Баку – третий по счету этап Кубка мира по спортивной гимнастике. На первом, в Каире (Египет), я допустил небольшую ошибку и занял пятое место, в Котбусе (Германия) – выиграл соревнования, в Баку также настроен на победу.

Об этом в четверг сказал Trend гимнаст из Казахстана Нариман Курбанов, который завтра, во второй день квалификации Кубка мира, представит упражнение на гимнастическом коне.

"Шестой год приезжаю на соревнования в столицу Азербайджана, а также каждый год здесь на сборах. Баку мне нравится, очень хороший город. Организация соревнований здесь всегда на высшем уровне. В этот раз наша команда приехала в Баку за неделю до старта Кубка мира, сразу из Котбуса", - сказал он.

Говоря о развитии спортивной гимнастики в Азербайджане, Нариман Курбанов отметил, что азербайджанские спортсмены участвуют в крупных международных соревнованиях, занимают призовые места.

"Азербайджанский гимнаст Иван Тихонов участвовал в Олимпийских играх в Токио, Никита Симонов регулярно завоевывает медали на соревнованиях. Сейчас я тренировался с молодыми азербайджанским гимнастами, у них хорошая подготовка", - добавил он.

Отметим, что Кубок мира по спортивной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 7-10 марта. В соревнованиях принимают участие представители 67 стран мира.

Азербайджан на соревнованиях по мужской спортивной гимнастике представляют Никита Симонов, Иван Тихонов, Расул Ахмедзаде, Мансум Сафаров, Мурад Агарзаев, в соревнованиях по женской спортивной гимнастике - Назанин Теймурова.

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