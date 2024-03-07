В Баку я все свое время посвящаю тренировкам - гимнаст из Словении

БАКУ /Trend/ - Чтобы добиться на соревнованиях хорошего результата, нужно много тренироваться, поэтому пока не удается выкроить время на прогулку по городу.

Об этом в четверг сказал Trend участник Кубка мира по спортивной гимнастике, спортсмен из Словении Николай Бозич.

"Это не первый мой визит в Баку, был здесь два года назад. В прошлом году из-за травмы, к сожалению, не смог прилететь в Баку на соревнования. Мне нравится организация соревнований в Баку, все проходит четко, хорошо. Здесь я все свое время посвящаю тренировкам. Чтобы добиться на соревнованиях хорошего результата, необходимо больше фокусироваться на подготовке, не отвлекаться, больше времени проводить в тренировочном зале", - отметил Бозич.

По словам спортсмена из Словении, на Кубке мира в Баку сильные участники и большая конкуренция.

"После Баку следующие соревнования пройдут в Дохе (Катар), но я пока точно не могу сказать, приму ли в них участие. До Баку я выступал на Кубках мира в Каире (Египет) и Котбусе (Германия)", - добавил гимнаст.

Отметим, что Кубок мира по спортивной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 7-10 марта. В соревнованиях принимают участие представители 67 стран мира.

Азербайджан на соревнованиях по мужской спортивной гимнастике представляют Никита Симонов, Иван Тихонов, Расул Ахмедзаде, Мансум Сафаров, Мурад Агарзаев, в соревнованиях по женской спортивной гимнастике - Назанин Теймурова.

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