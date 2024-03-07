Каждый участник Кубка мира для меня соперник – итальянский гимнаст

БАКУ /Trend/ - Каждый участник Кубка мира для меня соперник.

Об этом в четверг сказал Trend гимнаст из Италии Эдоардо Де Роза.

"Сегодня мое выступление на Кубке мира по спортивной гимнастике в Баку прошло хорошо, я в целом остался доволен. В первый день квалификации представил упражнения на параллельных брусьях и кольцах, а завтра мне предстоит продемонстрировать программу на гимнастическом коне. Мне нравится, что здесь есть возможность проводить подиумные тренировки, во многих странах этого нет", - подчеркнул гимнаст.

Отметим, что Кубок мира по спортивной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 7-10 марта. В соревнованиях принимают участие представители 67 стран мира.

Азербайджан на соревнованиях по мужской спортивной гимнастике представляют Никита Симонов, Иван Тихонов, Расул Ахмедзаде, Мансум Сафаров, Мурад Агарзаев, в соревнованиях по женской спортивной гимнастике - Назанин Теймурова.

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