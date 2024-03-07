БАКУ /Trend/ — В канун Международного женского дня - 8 Марта в Университете ADA прошли обсуждения на тему «Гендерные и климатические действия: решения для женщин от женщин», сообщает Trend.

В числе спикеров были зампредседателя Госкомитета по делам семьи, женщин и детей Садагат Гахраманова, резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева, лидер высокого уровня ООН по вопросам климатических изменений Нигяр Арпадараи, журналист-аналитик Анастасия Лаврина и представитель организационного комитета COP29, глава организации «Gender Hub Azerbaijan» Марьям Меджидова.

По мнению Садагат Гахрамановой, в государстве женщинам отводится ответственная роль, и гендерные компоненты имеют важное значение в реализации политики государства. «С учетом развития зеленой экономики на женщину возлагается новая функция не только работать, заниматься семьей, образованием, культурным развитием, но и содействовать созданию нового формата жизнедеятельности государства с учетом защиты окружающей среды и воспитания нового поколения», — отметила она.

Владанка Андреева сделала акцент на желании ООН поддерживать женщин в повышении их роли в реализации климатической повестки. «ООН в настоящее время активно работает в Азербайджане по таким вопросам, как устойчивое развитие, изменение климата и гендерное равенство. Мы проводим консультации на уровне правительства, частного сектора, общественности, чтобы понять, как противостоять критическим изменениям климата. В этом смысле важны получение знаний о реальной ситуации и обмен такими знаниями, что позволит стать активными в борьбе с глобальным потеплением», — считает она.

По ее словам, ООН приветствует участие обладающих нужными знаниями и опытом людей в создании климатического плана действий. «Такое участие со стороны общественности — ключ к пониманию и решению проблемы климата. И любой голос будет услышан. Мы поможем женщинам стать активными в этом процессе. Я думаю, что роль женщин в проведении COP29 в Азербайджане будет неоценимой. Мы нуждаемся в таком партнерстве и не сомневаемся в его успехе», — отметила резидент-координатор ООН в Азербайджане.

Нигяр Арпадараи в своем выступлении сделала упор на развитии в области просвещения и образовательных программ для повышения ответственности за защиту экологии. «Чем более просвещенными будут женщины, тем больше среди них будет независимых и уникальных суждений, которые могут принести пользу развитию «зеленого общества», а не простого общества потребителей. Нужно больше женщин с лидирующей новаторской позицией в обществе», - подчеркнула она.

Анастасия Лаврина считает, что в каждой женщине есть масса энергии для содействия развитию процессов «зеленой энергии» и «зеленой экономики» в Азербайджане. «Я согласна, что необходимо развивать образование в направлении понимания гендерных, климатических проблем, поиска их решения и со стороны молодого поколения. Думаю, что в этом большую роль могут оказать и СМИ. Нужна кооперация на всех уровнях общества, а также с международными организациями. Женщины не будут в стороне от решения как насущных проблем, так и вопросов, угрожающих будущему Земли», — сказала она.

Марьям Меджидова указала на то, что на некоторых территориях Азербайджана из-за изменения климата есть проблемы с водными ресурсами, с опустыниванием. «Нет культуры потребления электроэнергии и водных ресурсов, т.к. это считается общественным. Но это недопустимо, и молодому поколению нужно внушать бережное отношение к своей земле, ее ресурсам, к проблемам утилизации отходов. В этом плане роль женщин-матерей, учителей, наставниц неоценима», — отметила Меджидова.

По итогам дискуссий участники признали необходимым активизировать усилия по пропаганде защиты экологии.