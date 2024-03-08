Кубок мира по спортивной гимнастике в Баку – список финалистов первого соревновательного дня

БАКУ /Trend/ - 7 марта в Национальной арене гимнастики в Баку прошел первый соревновательный день Кубка мира по спортивной гимнастике, сообщает Trend.

По итогам соревновательного дня определились финалисты в упражнениях на пяти снарядах. У представителей мужской спортивной гимнастики - это вольные упражнения, упражнения на параллельных брусьях и кольцах, у представительниц женской спортивной гимнастики – упражнения на разновысоких брусьях, а также опорный прыжок.

В финал вольных упражнений вышли - Кадзуки Минами (Япония), Рю Сон хён (Республика Корея), Карлос Эдриэль Юло (Филиппины), Милад Карими (Казахстан), Юри Гимараеш (Бразилия), Аурел Бенович (Хорватия), Егор Шарамков (нейтральный статус) и Илья Ковтун (Украина).

Азербайджанские гимнасты Мурад Агарзаев и Мансум Сафаров в финал вольных упражнений не вышли Мансум Сафаров с результатом 12.633 балла занял в квалификации 38 место, а Мурад Агарзаев с оценкой 11.800 балла – 48 место.

В финал упражнений на параллельных брусья вышли – Цзинъюань Цзоу (Китай), Илья Ковтун (Украина), Мохамед Афифи (Египет), Джоссимар Орландо Кальво Морено (Колумбия), Анхель Барахас (Колумбия), Хоральд Вибье (Норвегия), Олег Верняев (Украина) и Кадзуки Мацуми (Япония).

Азербайджанские гимнасты в данной программе финал не прошли. Иван Тихонов с результатом 13.866 занял 17 позицию, а Расул Ахмедзаде, выступление которого судьи оценили на 11.133, балла расположился на 44 месте.

В финал упражнений на кольцах вышли - Хао Ю (Китай), Сальваторе Мареска (Италия), Самир Айт Саид (Франция), Гарри Хепуорт (Великобритания), Гуань И Лин (Китайский Тайбэй), Омар Мохамед (Египет), Цзоу Цзинъюань (Китай), Игорь Радивилов (Украина).

Азербайджанский гимнаст Никита Симонов занял 9 место, его результат за выступление составил 14.133 балла. В финал он не прошел.

У упражнениях на разновысоких брусьях в финал вышли - Кайлия Немур (Алжир), Элиза Иорио (Италия), Сыюй Ду (Китай), Кейтлин Джонг (США), Дженнифер Уильямс (Швеция), Леви Руйвивар (Филиппины), Майса Куусикко (Финляндия), Ванеса Масова (Чехия).

В финал программы опорный прыжок вышли - Валентина Георгиева (Болгария), Чхан Оr Ан (Корейская Народно-Демократическая Республика), Наталия Эскалера (Мексика), Тьяса Кисселеф (Словения), Дипа Кармакар (Индия), Карла Навас (Панама), Макарена Пинто Адасме (Чили), Чемене Ламаитре (Нидерланды).

Азербайджанская гимнастка Назанин Теймурова в финал опорного прыжка не вышла, ее результат составил 12.549 балла, это 13 место.

Отметим, что Кубок мира по спортивной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 7-10 марта. В соревнованиях принимают участие представители 67 стран мира.

Азербайджан на соревнованиях по мужской спортивной гимнастике представляют Никита Симонов, Иван Тихонов, Расул Ахмедзаде, Мансум Сафаров, Мурад Агарзаев, в соревнованиях по женской спортивной гимнастике - Назанин Теймурова.

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