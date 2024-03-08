В Баку проходит международная научная конференция "Сохранение разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку при совместной организации Международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений, Форума межрелигиозного диалога G20 и Бакинской инициативной группы проходит международная научная конференция "Сохранение разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", посвященная 2-й годовщине Международного дня борьбы с исламофобией.

Как сообщает в пятницу Trend, в конференции принимают участие 130 международных гостей, в том числе ученые из 30 стран мира, эксперты международных организаций, представители духовенства и неправительственных организаций.

Также в конференции принимают участие местные эксперты по данной теме, представители государственных структур, руководители религиозных общин и государственные официальные лица.

Пленарные заседания и секционные заседания, проводимые в рамках конференции, включают в себя следующее:

- Пленарное заседание (А) призыв к глобальному диалогу для поощрения толерантности, мира и уважения к правам человека и религиозному разнообразию, Выездные сессии (B) мультикультурализм, Ислам и теория столкновения цивилизаций;

- Пересмотр исламофобии; (B1) формирование общественного мнения;

- Цифровая исламофобия; (C) борьба с исламофобией в контексте высшего образования;

- Пленарное заседание (D) сходства и различия в отношении мусульман в Западной Европе, основные права человека мусульманской общины;

- Выездные сессии (E) политика против мусульман во Франции: нормализация исламофобии; (E1) акты преднамеренного уничтожения и осквернения Исламского культурного и религиозного наследия в немусульманских странах; (F) Матрица гендерной исламофобии репрессии и сопротивление мусульманских женщин, гендер и общество.

Отметим, что 15 марта был объявлен Днем борьбы с исламофобией на прошедшем 27-28 ноября 2020 года заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в городе Ниамей (Республика Нигер).

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций в 2022 году приняла дату "15 марта" как "Международный день борьбы с исламофобией".

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