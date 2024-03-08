В Баку проходит второй день соревнований Кубка мира FIG по спортивной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку проходит второй день соревнований Кубка мира FIG по спортивной гимнастике, сообщает в пятницу Trend.

Сегодня представители мужской спортивной гимнастики выполнят упражнения на гимнастическом коне, перекладине, а также представят опорный прыжок, представительницы женской спортивной гимнастики – вольные упражнения и упражнения на бревне.

Азербайджан во второй день соревнований по мужской спортивной гимнастике представляют Иван Тихонов (гимнастический конь, опорный прыжок, перекладина), Расул Ахмедзаде (гимнастический конь), Мансум Сафаров (перекладина), в соревнованиях по женской спортивной гимнастике - Назанин Теймурова (бревно и вольные упражнения).

Отметим, что Кубок мира по спортивной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку (7-10 марта). В соревнованиях участвуют около 300 спортсменов из 67 стран мира.

Кубок мира в Баку является квалификационным на Олимпийские игры 2024 года. По итогам соревнований будет вручено десять комплектов наград. Также на соревнованиях гимнастам, набравшим наивысший балл за исполнение, будет вручен кубок AGF Trophy.

Фото - Заур Мустафаев

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