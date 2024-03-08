На Кубок мира в Баку приехало много сильных спортсменов – гимнаст из Пуэрто-Рико

БАКУ /Trend/ - На Кубок мира по спортивной гимнастике в Баку приехало много сильных спортсменов.

Об этом в пятницу сказал Trend гимнаст из Пуэрто-Рико Нельсон Альберто Гилбе Моралес.

"Представители 67 стран участвуют в соревнованиях, много сильных, титулованных гимнастов. Что касается меня, то я представил упражнение на гимнастическом коне. Я доволен тем, как сегодня выполнил программу, буду стараться повышать свой уровень. Я расту, набираюсь опыта с каждым соревнованием", - отметил он.

Гимнаст подчеркнул, что это его первый визит в столицу Азербайджана.

"Арена гимнастики в Баку большая, комфортная. Представители организационного комитета очень приветливы, дружелюбны. Приятно, что в Баку большинство, с кем я общался, говорит на английском языке, всегда можно что-то спросить, узнать, если есть такая необходимость", - сказал спортсмен из Пуэрто-Рико.

Отметим, что Кубок мира по спортивной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 7-10 марта. В соревнованиях принимают участие представители 67 стран мира.

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