Я обожаю Баку – гимнаст, представляющий Албанию

БАКУ /Trend/ - Я обожаю Баку, в этот раз сюда приехал и мой отец, чтобы поддержать меня на Кубке мира и посмотреть соревнования.

Об этом в пятницу сказал Trend участник Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку, гимнаст, представляющий Албанию, Матвей Петров.

"Выступление прошло хорошо, посмотрим, выйду ли в финал, конкуренция очень большая. В ходе выполнения программы были небольшие ошибки, но в принципе справился. Сейчас все гимнасты стремятся набрать очки, чтоб завоевать лицензию на Олимпийские игры-2024. На соревнованиях много достойных соперников, но мне кажется, что среди тех, кто выступает на гимнастическом коне, больше сильных гимнастов и большая конкуренция", - подчеркнул он.

Говоря о прошедших ранее двух этапах Кубка мира по спортивной гимнастике, Матвей Петров отметил, что соревнования в Каире (Египет) для него прошли не совсем удачно, сказалась боль в руке, а вот в Котбусе (Германия) – завершились для него хорошо.

"Теперь посмотрим на итоги соревнований в Баку", - добавил он.

Спортсмен, который не в первый раз приезжает в столицу Азербайджана, провел для своего отца небольшую экскурсию и показал главные достопримечательности города.

"Мы совершили прогулку, посетили смотровую площадку, центр города, отведали люля-кебаб. Папе очень в Баку понравилось", - подчеркнул гимнаст, представляющий Албанию.

Отметим, что Кубок мира по спортивной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 7-10 марта. В соревнованиях принимают участие представители 67 стран мира.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!