С каждым приездом в Баку замечаем, что город стал еще краше – гимнастки из Ирландии

БАКУ /Trend/ - С каждым нашим приездом в Баку замечаем, что город стал еще краше.

Об этом в пятницу сказали Trend участницы Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку, спортсменки из Ирландии Холли Хилтон и Эмма Слевин.

"Мне нравится Баку, такое ощущение, что с каждым разом он становится все красивее. Проведение соревнований здесь замечательное, хорошие гимнастические снаряды, тренировочный зал – есть все условия для подготовки на месте. Бакинская публика тепло поддерживает, а эмоциональный настрой для спортсменов крайне важен. А еще зрители в Баку поддерживают всех гимнастов, вне зависимости от того, какую страну они представляют", - сказала Холли Хилтон.

"На Кубок мира в Баку приехали гимнасты высокого уровня, сильные соперники. Наша задача на соревнованиях - достойно выступить, постараться выйти в финалы, и конечно, получить новый опыт. Между нами конкуренции практически нет, мы стараемся быть сплоченной командой", - добавила Эмма Слевин.

Отметим, что Кубок мира по спортивной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 7-10 марта. В соревнованиях принимают участие представители 67 стран мира.

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