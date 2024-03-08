Азербайджан отлично проводит гимнастические соревнования – тренер из Финляндии

БАКУ /Trend/ - Азербайджан отлично проводит гимнастические соревнования.

Об этом в пятницу сказал Trend тренер женской команды Финляндии по спортивной гимнастике Игорь Черепов.

"Последний раз был в Баку два года назад, а так приезжаю сюда в пятый или шестой раз. Могу сказать, что все, что касается тренировочного и соревновательного зала гимнастической арены, организация самих соревнований, вопросов транспорта и проживания гимнастов - все на высоком уровне", - отметил он.

По словам тренера из Финляндии, в Баку его команда прилетела в начале этой недели, и этого времени было достаточно для подготовки на месте.

Он отметил, что все борются за лицензии на Олимпийские игры и статус соревнований крайне высокий.

"На Кубке мира в Баку очень представительный состав участников", - добавил Игорь Черепов.

Отметим, что Кубок мира по спортивной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 7-10 марта. В соревнованиях принимают участие представители 67 стран мира.

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