В этом году ожидается ввоз 35 поездов для Бакметрополитена (Дополнено и изменен заголовок)

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БАКУ /Trend/ - В этом году для Бакинского метрополитена ожидается ввоз и запуск на линию еще 35 поездов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов на слушаниях в Милли Меджлисе (парламент) на тему "Инновации и вызовы в управлении транспортом".

По словам замминистра, это означает, что в течение текущего года существующий парк поездов будет увеличен в два раза.

"Это позволит нам увеличить интенсивность в новых и существующих направлениях.

В Азербайджан уже закуплены и тестируются четыре дополнительных поезда", - добавил Р. Гумматов.

Отметим, что в феврале этого года Бакинским метро воспользовались 17 миллионов 895 тысяч 498 пассажиров. Из них 472 тысячи 764 были льготными или бесплатными пассажирами. Метрополитен, по среднестатистическим подсчетам, в сутки перевозил 617 тысяч 85 пассажиров. Больше всего пассажиров было перевезено 26 февраля - 769 тысяч 386, а 18 февраля - как минимум 389 тысяч 726 человек.

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