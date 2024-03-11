В Баку достаточно функционирования около 20 тысяч такси - замминистра (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:20)

БАКУ /Trend/ - Количество такси с лета сократилось с 67 тысяч до 60 тысяч, при этом в Баку должно быть достаточно функционирования примерно 20 тысяч такси.

Как сообщает Trend, об этом на общественных слушаниях в комитете Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов.

"Это не означает, что одновременно без работы останутся до 40 тысяч человек. У нас нехватка водителей в общественном транспорте", - сказал замминистра.

Отметим, что автомобильным транспортом в феврале было перевезено 127,5 млн пассажиров и зафиксирован рост на 5,9% по сравнению с февралем предыдущего года. Услугами автобусов воспользовались 95,4% пассажиров, такси - 4,6%. Пассажирооборот вырос на 6,9 процента.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!