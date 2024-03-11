Поставлена цель довести долю общественного транспорта до 41 процента в Баку - Анар Рзаев (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Поставлена цель довести долю общественного транспорта до 41 процента в Баку.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана Анар Рзаев на слушаниях в Милли Меджлисе (парламент) на тему "Инновации и вызовы в управлении транспортом".

По его словам, за год в Баку было совершено около 2 миллиардов поездок на транспортных средствах.

"52 процента этих поездок приходится на частные автомобили и такси.

Только 28 процентов этих поездок приходится на общественный транспорт. К концу 2025 года планируется довести долю общественного транспорта до 41 процента", - добавил А.Рзаев.

Отметим, что автомобильным транспортом в феврале этого года было перевезено 127,5 миллиона пассажиров, что на 5,9 процента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. 95,4 процента пассажиров пользовались услугами автобусов, а 4,6 процента - маршрутных такси. Пассажирооборот вырос на 6,9 процента.

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