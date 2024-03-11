В Азербайджане предлагается ввести льготы на парковку автомобилей перед больницей (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается ввести льготы на парковку автомобилей перед больницей.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил депутат Фазаил Агамалы на слушании в Милли Меджлисе (парламент) на тему "Инновации и вызовы в управлении транспортом".

Он отметил, что водитель, при парковке автомобиля перед больницей сразу получает штраф.

"Считаю, что следует применить льготы на парковку автомобиля перед больницей и другими учреждениями с интервалом в три минуты", - добавил Ф.Агамалы.

Отметим, что согласно статье 346 Кодекса об административных проступках за нарушение правил остановки или стоянки налагается штраф в размере двадцати манатов.

Штраф в размере сорока манатов налагается за остановку или стоянку транспортных средств на стоянке транспортных средств общего пользования или менее чем в 15 метрах от дорожных знаков 5.12, 5.13.

Штраф в размере ста манатов налагается за остановку транспортного средства общего пользования вне специально установленных для этой цели парковочных площадок для посадки или высадки пассажиров или парковочных мест, обозначенных знаками 5.12, 5.13.

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