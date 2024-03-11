В Баку с завтрашнего дня въезд перед входом станции метро "28 Мая" будет закрыт для частных автомобилей (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - С завтрашнего дня въезд перед входом станции метро "28 Мая" для частных автомобилей будет закрыт.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов на слушаниях в Милли Меджлисе (парламент) на тему "Инновации и вызовы в управлении транспортом".

"Этот участок будет открыт только для общественного транспорта. Информация для общественности по данному вопросу будет обнародована сегодня", - добавил Р.Гумматов.

Отметим, что согласно статье 346 Кодекса об административных проступках за нарушение правил остановки или стоянки налагается штраф в размере двадцати манатов.

Штраф в размере сорока манатов налагается за остановку или стоянку транспортных средств на стоянке транспортных средств общего пользования или менее чем в 15 метрах от дорожных знаков 5.12, 5.13.

Штраф в размере ста манатов налагается за остановку транспортного средства общего пользования вне специально установленных для этой цели парковочных площадок для посадки или высадки пассажиров или парковочных мест, обозначенных знаками 5.12, 5.13.

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