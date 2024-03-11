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Вылет самолета рейса Анкара-Баку задерживается по технической причине - AZAL

Общество Материалы 11 марта 2024 18:46 (UTC +04:00)
Вылет самолета рейса Анкара-Баку задерживается по технической причине - AZAL

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БАКУ/Trend/ - Вылет воздушного судна, выполнявшего рейс J2 8004 авиакомпании Azerbaijan Airlines по маршруту Анкара-Баку, задерживается по технической причине, передает в понедельник Trend со ссылкой на ЗАО Azerbaijan Airlines.

Все пассажиры будут размещены в отеле рядом с аэропортом Эсенбога и, согласно правилам авиакомпании, обеспечены всем необходимым, включая напитки и питание.

При возникновении вопросов можно обратиться в кол-центр авиакомпании по электронной почте: [email protected].

Авиакомпания приносит извинения за возникшие неудобства.

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