Вылет самолета рейса Анкара-Баку задерживается по технической причине - AZAL

БАКУ/Trend/ - Вылет воздушного судна, выполнявшего рейс J2 8004 авиакомпании Azerbaijan Airlines по маршруту Анкара-Баку, задерживается по технической причине, передает в понедельник Trend со ссылкой на ЗАО Azerbaijan Airlines.

Все пассажиры будут размещены в отеле рядом с аэропортом Эсенбога и, согласно правилам авиакомпании, обеспечены всем необходимым, включая напитки и питание.

При возникновении вопросов можно обратиться в кол-центр авиакомпании по электронной почте: [email protected].

Авиакомпания приносит извинения за возникшие неудобства.