В Азербайджане ограничат газоснабжение ряда районов

БАКУ /Trend/ - В некоторых районах Азербайджана будет приостановлена подача газа.

Об этом сообщили Trend в производственном объединении (ПО) "Азеригаз".

Отмечается, что с 10:00 12 марта в целях устранения утечек газа, обнаруженных на подземной части газопровода среднего давления, эксплуатируемого в направлении села Нюгяди Губинского района, а также на территории Агдашского и Гейгельского районов, и присоединения к основному несущему газопроводу новой газовой линии, проложенной в направлении улицы Самеда Вургуна в городе Гусар, планируется ограничение газоснабжения.

Согласно информации, до завершения ремонтно-восстановительных работ не будет газа в 18 селах Губинского и части Гусарского, Гейгельского и Агдашского районов.