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В Азербайджане ограничат газоснабжение ряда районов

Общество Материалы 11 марта 2024 23:13 (UTC +04:00)
В Азербайджане ограничат газоснабжение ряда районов

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В некоторых районах Азербайджана будет приостановлена подача газа.

Об этом сообщили Trend в производственном объединении (ПО) "Азеригаз".

Отмечается, что с 10:00 12 марта в целях устранения утечек газа, обнаруженных на подземной части газопровода среднего давления, эксплуатируемого в направлении села Нюгяди Губинского района, а также на территории Агдашского и Гейгельского районов, и присоединения к основному несущему газопроводу новой газовой линии, проложенной в направлении улицы Самеда Вургуна в городе Гусар, планируется ограничение газоснабжения.

Согласно информации, до завершения ремонтно-восстановительных работ не будет газа в 18 селах Губинского и части Гусарского, Гейгельского и Агдашского районов.

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